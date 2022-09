C'est le "dimanche sans voiture" en Région bruxelloise, les modes de déplacement doux s'approprient la ville

La Région bruxelloise redevient ce dimanche la plus grande zone sans voiture d'Europe, à l'occasion du "Dimanche sans voiture" qui s'y tient de 09h30 à 19h00. Il s'agit du point d'orgue de la Semaine de la Mobilité qui s'articule cette année autour du thème "Faire de Bruxelles une ville pour les enfants". Hasard du calendrier, les Journées du Patrimoine ou Heritage Days se déroulent également ce week-end dans la capitale.

Les modes de déplacement doux s'approprieront donc totalement la ville en ce dimanche 18 septembre. Piétons, cyclistes, rollers et trottinettes auront carte blanche sur les routes des dix-neuf communes bruxelloises pendant toute la journée. Seuls les transports publics, les services d'urgence et de sécurité, les taxis et les chauffeurs munis d'une dérogation seront autorisés à se déplacer dans Bruxelles avec un véhicule motorisé.