"C’est le début de la fin de l’âge fossile" : l’électricité décarbonée va-t-elle prochainement prendre le dessus sur l’électricité fossile ?

Comment expliquer cette hausse importante du renouvelable ?

Indisponibilité du nucléaire, sécheresse, guerre en Ukraine et hausse des prix de certaines énergies… L’ensemble de ces facteurs ont poussé l’Europe et une partie du monde à repenser leur politique énergétique pour accélérer la transition vers des énergies décarbonées. L’accord de Paris a aussi un effet puisque les 197 État signataires (dont 55 ont ratifié l’accord) se sont engagés à limiter l’augmentation des températures sous les 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, avec de préférence un objectif sous les 1,5 °C.

"Si on veut respecter les objectifs de 1,5 degré, voire de deux degrés, on ne peut plus faire de nouvelles concessions. Un des gros problèmes auxquels on est confronté pour le moment en Europe, mais encore plus dans d’autres pays, ce sont les subsides aux énergies fossiles", signale Sylvain Quoilin.

Selon une étude de l’OCDE, le soutien public aux énergies fossiles a presque doublé en 2021. De nombreux États continuent également à financer des projets polluants, mais la tendance comment à s’inverser… à l’image des États-Unis qui, même s’ils subsidient toujours des projets controversés sur le plan climatique, financent massivement la décarbonation de son industrie.

Les investissements dans les énergies décarbonées sont aujourd’hui – dans la plupart des cas – moins onéreux que les investissements dans les énergies fossiles : "Ces douze dernières années, le prix du photovoltaïque a été divisé par dix. Donc forcément, on est maintenant dans une configuration où les énergies renouvelables variables, le photovoltaïque mais aussi l’éolien onshore et l’éolien offshore, sont devenues plus compétitives que le gaz, le charbon ou encore nucléaire", détaille le chercheur.

2022, année de la bascule ?

De quoi donc pousser les investissements, jusqu’à provoquer en 2022 un effet de bascule, indiquent les auteurs de l’étude.

Selon Ember, "l’énergie éolienne et solaire pourrait faire entrer le monde dans une nouvelle ère. On pourrait connaître une baisse de la production d’électricité issue d’énergie fossile, et donc une baisse des émissions du secteur de l’électricité."

Le secteur de l’électricité pourrait donc prendre la bonne direction et "ne plus jamais atteindre un pic d’émission plus élevé qu’en 2022", souligne l’étude. "En cette décennie décisive pour le climat, c’est le début de la fin de l’âge fossile", estime l’analyste et coauteure du rapport, Małgorzata Wiatros-Motyka.