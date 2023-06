"C'est la vie" : cinq histoires de maternité dans une comédie réjouissante

Une sage-femme au franc-parler, un médecin arrogant et cinq femmes sur le point d'accoucher. Julien Rambaldi nous emporte avec ce magnifique long-métrage sur la parentalité. C’est la vie est à voir dans votre Séance VIP, lundi 12 juin à 20h25 sur La Une, et en replay pendant 30 jours sur Auvio

Cinq ans après Bienvenue à Marly-Gomont, le réalisateur français explore la maternité et nous invite à vivre une journée où cinq femmes s’apprêtent à accoucher… un jour censé être l'un des plus mémorables de leur vie. Cinq femmes, cinq destinées, cinq histoires et deux personnages pour faire le lien : une sage-femme (Josiane Balasko) à la forte personnalité, toujours à l’écoute, qui ne s’en laisse pas conter et qui à l’occasion joue les bons offices, et un médecin accoucheur (Nicolas Maury) trop sûr de son autorité et de son savoir.

Cinq occasions, voir plus, de rire et aussi de s’émouvoir…