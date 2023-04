C'est la saison de l'asperge : un délice printanier à ne pas manquer !

L'arrivée du printemps est synonyme de renouveau dans nos assiettes, avec l'arrivée de légumes frais et croquants. Et parmi les trésors du printemps, l'asperge occupe une place de choix. Asperge est très attendue par les amateurs de cuisine de saison et de produits locaux.

Les asperges, qu'elles soient blanches ou vertes, offrent une expérience culinaire unique avec leur goût délicat et leur texture tendre. Outre leur goût délicieux, les asperges sont également une excellente source de nutriments.

Explications dans cette interview d’Armand, producteur d’asperges "Les asperges tournaisiennes d’Armand et Olivier", au micro de Carine Bresse dans l’émission Hainaut Matin sur VivaCité.

Plus d’infos sur la page Facebook : Les Asperges d'Armand & Olivier