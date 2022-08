C’est la rentrée sur VivaCité : vos émissions sont de retour

Michael Pachen et Camille Delhaye proposent entre 14h30 et 17h, la découverte de talents locaux, de lieux patrimoniaux, d’activités familiales, de sites insolites, de recettes du terroir et d’artisans… Le tout, dans la bonne humeur et la fantaisie ! Ils sont secondés d’ambassadeurs issus des différentes régions, qui, chaque jour, testent des expériences touristiques. Une nouveauté : chaque vendredi, l’émission sera de sortie aux 4 coins de la Wallonie, à la rencontre d’habitants, d’artisans, d’artistes…

Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h sur VivaCité.