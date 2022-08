C’est la rentrée sur Musiq3 : Choix multiples est de retour !

Rangées les tongs, repliés les parasols. On retrouvera ce lundi 29 septembre la saveur séculaire d’une nouvelle rentrée scolaire : horaires, cartables, boite à tartines et routes peuplées… Mais la rentrée permet aussi de grandes retrouvailles : copains d’école et de bureau, collègues, navetteurs, amis de covoiturage… et rendez-vous radiophoniques préférés ! Les animateurs et animatrices reprennent leurs habitudes en même temps que vous et c’est avec joie que nous reprendrons l’antenne de Choix multiples au service de vos choix musicaux, coups de cœur et dédicaces, chaque jour de la semaine de 12h à 13h.

La première saison de l’émission a été l’occasion de faire connaissance et de nouer quelques connivences ; nous espérons que celle qui commence donnera envie aux plus timides de tester eux aussi la formule !

Cette formule est très simple et inchangée : Vanessa Fantinel et Tania Markovic recueillent vos suggestions à l’adresse choixmultiples@rtbf.be et, pour les plus connectés d’entre vous, au numéro Whatsapp 0478/50.12.85, une alternative qui vous permet de nous contacter aussi bien par écrit que par message vocal.

Quant au contenu de vos messages, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches et surprenez-nous (!) en partageant vos pépites dans les répertoires classique, jazz ou musique du monde.

À lundi sur Musiq3 !