C’est la rentrée littéraire, mais que lire ? Voici une petite sélection

La revue trimestrielle qui pense l’époque au prisme du genre et qui analyse la société dans une perspective féministe. À l’occasion de la "rentrée littéraire", La Déferlante organise, dans ses pages, une RENCONTRE exceptionnelle entre Lola Lafon et Vanessa Springora. Dans Chavirer et Le Consentement, leurs ouvrages respectifs, elles ont donné un puissant écho au mouvement #MeToo en visibilisant la pédocriminalité, et en faisant de la littérature une arme contre les agresseurs. "RÉINVENTER LA FAMILLE" est le thème du DOSSIER de ce septième numéro. Il entend "ouvrir grand nos conceptions des liens et nous permettre d’imaginer des organisations familiales plus égalitaires dans lesquelles les rôles de chacun·e sont définis non plus seulement par le sang, le genre ou le droit, mais bien la volonté de s’impliquer réellement les un·es auprès des autres".