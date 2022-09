C’est la rentrée au Botanique : Jam te fait gagner des places pour de superbes concerts

Ce mois-ci, la salle met l’accent sur le rock, la pop et l’électro. De la Rotonde à l’Orangerie en passant par Le Witloof Bar, le Botanique accueillera notamment le collectif psyché-pop Superorganism le 13/09, le trio instrumental liégeois Under the Reefs Orchestra le 14/09, le groupe d’indie rock canadien Kiwi Jr. Le 21/09, Monolithe Noir le 23/09 et la chanteuse, auteure-compositrice-interprète et violoniste Ghostly Kisses le 27/09.