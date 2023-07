C’est là que toute se décide en Belgique, mais officiellement il n’existe pas : le "kern"

Tout récemment. Où est validé l’accord avec Engie sur la prolongation du nucléaire en Belgique ? Qui a avalisé la réforme des Pensions ? Où a été fixée la trajectoire budgétaire de la Belgique pour 2023 et 2024 ? Dans quel cadre se retrouvent les ministres qui planchent depuis des semaines sur une réforme fiscale, impactant la vie de 11 millions de Belges ?

Une seule réponse : le "kern" ! Un "brol" bien belge qui n’existe dans aucun texte officiel (comme Premier ministre dit en passant), qui prend plein de décisions qui concernent tout le pays mais qui ne dispose d’aucune existence légale ni constitutionnelle (à la différence du Conseil des ministres).

Le CRISP vient d’y consacrer un Courrier hebdomadaire.

Au cœur du pouvoir : le KERN !

Fruit consanguin de la particratie et de l’éclatement du paysage politique, le kern centralise toutes les décisions politiques. Comme le définit le CRISP, ce kern (du néerlandais Kernkabinet) est aujourd’hui un organe informel : aucun texte juridique ne règle ses missions, sa composition ou son organisation. En français, son nom même est fluctuant : " Conseil des ministres restreint " ou " Comité ministériel restreint ". Par le passé, ses prédécesseurs ont également été appelés au fil du temps " Cabinet de la politique générale ", " Comité de coordination politique ", " Cabinet restreint " ou " Comité ministériel de politique générale ".

Pour les familiers de la rue de la Loi, cela reste le kern, là où tout se décide, où chaque parti politique de la coalition fait entendre sa voix, là où le Premier ministre n’est plus en définitive que le notaire des décisions prises, l’animateur de réunions mais aussi celui qui influence ou fixe l’agenda, le maître des horloges. Dans l’ombre.

Outil de coalition

Aucune décision gouvernementale n’est prise sans être validée par ce "kern", mais s’il est fréquent de voir un ministre présenter une décision, comme "sa" décision. L’aval du "kern" (sous-entendu des autres partis de la coalition) constitue un préalable, sous peine de crise gouvernementale.

Caroline Sagësser et Jean Faniel font remonter son origine à 1925, quand la réalité électorale a imposé au minimum… deux partis au pouvoir. À certains moments, il fut même question de vice-présidence du Conseil des ministres (tel le socialiste Henri De Man avant guerre ou le social-chrétien Gaston Esykens, ensuite). Des kernkabinet furent systématiques dès 1960, mais ce ne fut que dès les années 1980, et les gouvernements Martens-Gol que l’on y retrouvera systématiquement associés, le Premier et ses vice-Premiers. Ces derniers prirent ensuite de plus en plus d’importance, d’autant que derrière chacun d’entre eux, on ressentait la présence d’un président de parti.

Le modèle fut dupliqué par la suite dans les gouvernements régionaux et communautaires. LA disparité des coalitions rend le "kern" de plus en plus indispensable à une certaine cohésion gouvernementale.

Aujourd’hui, au niveau fédéral, le "kern" réunit 8 ministres (le Premier + 7 vice-Premiers) alors que le conseil des ministres dans son ensemble ne compte "que" 14 ministres.

Enfin, on notera que si de plus en plus de femmes deviennent ministres, le kern reste très macho (à en venir aux mains?) : il a fallu attendre 1999 pour voir des femmes y entrer (Laurette Onkelinx et Isabelle Durant), que le kern du gouvernement Michel (2014-2019) est resté exclusivement masculin ou que l’actuel conseil restreint fédéral ne dénombre qu’une seule femme (Petra De Sutter, Groen) sur huit membres. Le kern, dernier (?) bastion du machisme politique ?

Référence:

Au cœur du pouvoir : le kern, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2560-2561, par J. Faniel, C. Sägesser, 79 p., 2022