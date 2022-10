C’est la première rentrée des classes pour la Mosa Ballet School : excellence et bienveillance au programme de Liège en Prime

A la question de savoir si son ambition est de devenir fournisseur du Bolchoï, Benjamine de Cloedt répond sans hésiter "oui". Elle place très haut la barre de ses ambitions. Il y a chez elle une sorte de mécanisme de compensation à la base de son rêve de Mosa Ballet School : pendant des années, dans son rôle de mère, elle a suivi les progrès puis la carrière internationale de sa fille, danseuse étoile. Sa philosophie : ne pas martyriser les corps. Il faut certes des sacrifices, pour atteindre le plus haut niveau, quel que soit le sport ou la discipline. Mais il doit être possible de concilier excellence et bienveillance. Et il importe de doter les élèves d’un solide bagage intellectuel, d’un vrai diplôme d’enseignement secondaire. Parce qu’ils ne seront pas tous appelés à devenir professionnels. C’est la raison pour laquelle elle a adossé son école, installée dans les anciens locaux liégeois de la banque nationale, à l’athénée Liège1.

Son patrimoine personnel lui a permis de transformer le bâtiment. Mais, pour devenir l’un des cinq meilleurs centres de formation au monde, il faut compter cinq millions de budget annuel. Le minerval n’est pas donné, mais des bourses existent pour soutenir les jeunes moins fortunés. Les mécènes restent les bienvenus

Ce n’est pas tout : Benhjamine de Cloedt entend mener, en parallèle, un programme social et inclusif, voire thérapeutique. De la danse comme médicament ? Des malades d’Alzheimer ou de Parkinson ont pu freiner leurs pathologies grâce à la danse, dès lors qu’ils sont encadrés par des spécialistes, et la Mosa Ballet School va dispenser ce genre de formation.