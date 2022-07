"C’est la première fois que l’on se déplace pour l’équipe nationale féminine allemande et c’est génial !"

Jour de match en ce mardi estival londonien, à quelques centaines de mètres du stade de Brentford où se dispute le choc du groupe B Allemagne – Espagne, garé dans une impasse face à un "pub" dans le quartier branché et chic de Chiswick… Un "double-decker bus", un bus à impériale, un peu particulier entièrement customisé aux couleurs de l’Allemagne. Avec des portraits géants des stars de l’équipe féminine. Il s’agit en réalité du "fan-club officiel de la Deutsche Fußballnationalmannschaft" qui a fait le déplacement pour l’occasion afin d’accueillir les supporters, "Cet engouement est incroyable et inattendu car c’est la première fois qu’on fait un truc comme ça pour l’équipe nationale féminine. Les fans adorent ça et nous aussi. C’est géant. Tout le monde veut sa photo devant le bus !" explique, assez surpris, Patrick le responsable du Fan-Club.

Le bus est l’attraction des habitants du quartier, des touristes et des fans venus soutenir en nombre la "Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen, l’équipe féminine allemande".

"Salut, tu es supporter de l’Allemagne ? Non ? Mais ce soir, tu seras pour nous, j’espère ? Si tu vas au stade, je t’offre un drapeau allemand et un pin’s…" Janette, une hôtesse enthousiaste harangue les passants dans la bonne humeur et en deux langues, of course. La distribution de pin’s et de drapeaux tricolores s’enchaine et cela ne risque pas de s’arrêter… "C’est très important que l’Euro féminin soit organisé ici et puis une ville comme Londres est parfaite pour ce type d’événement… Pour donner encore plus d’ampleur au football féminin qui mérite le respect. En Allemagne les équipes féminines sont bien suivies mais cet Euro et ce genre d’initiatives peuvent donner un vrai boost", détaille Patrick.