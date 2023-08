C'est la première édition du Festival "Guitares du monde" le week-end des 5 et 6 août. Le festival se déroule dans le jardin du fondateur à Les Avins-en-Condroz.

Le festival "guitares du monde" est né de l'initiative du guitariste belge Quentin Dujardin qui avait à cœur de protéger son art et celui des autres, durant la période de confinement. Selon lui, la meilleure façon était donc de créer une scène dans son jardin. De fil en aiguilles, la scène de son jardin "l'œil du Condroz", est devenue le festival des "guitares du monde" et fêtera sa première édition ce week-end.

Dans ce projet, Quentin Dujardin poursuit 2 objectifs. Il veut faire hommage à cet instrument qu'est la guitare en faisant découvrir les différents styles musicaux. Le jazz, la soul, le blues, le classique, et bien d'autres. Et il veut faire découvrir d'autres artistes guitaristes.

La grande particularité de ce festival, c'est son côté intimiste et modeste puisqu'il se déroule dans le jardin du fondateur. Le festival se déroule sur 2 jours et compte 4 concerts.

- Le samedi 5 août : à 17h le premier concert nous emmène à la rencontre de l'artiste flamand Kristo (Kristiaan Deruytter). Le chanteur n'a jamais joué du côté francophone, c'est un chanteur dont la musique reprend les styles d'influences anglo-saxonnes. Il sera accompagné à la guitare par Quentin Dujardin lui-même.

- Le dimanche 6 août : c'est le trio SNAARMAARWAAR qui se produit à 11h. Ce sont 3 jeunes instrumentistes (un guitariste et deux joueurs de mandolines) qui présentent des pièces tintées de musique irlandaise et de folk. Leur musique est très touchante, mélodieuse et vivante, ils viennent nous faire découvrir la sensibilité des instruments qu'ils jouent.

Pour plu d'informations concernant le festival, rendez-vous sur le site du festival : Festival Guitares du Monde 2023 (oeilducondroz.be)