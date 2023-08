C'est la pleine période pour la récolte des mûres

Vous ne le saviez peut-être pas : les mûres sont riches en fibres et en vitamines A, B, C et E. On leur prête des propriétés antioxydantes et des vertus digestives. En raison de leur teneur en fer, en cuivre et en zinc, on les recommande particulièrement aux personnes âgées. Ces petits fruits noirs qu’on récolte en ce moment ont donc tout pour eux.