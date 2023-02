"C'est la maturité d'Anderlecht qui a apporté les trois points face à Saint-Trond"

Pascal Scimè est également revenu sur le débat tenu durant Complètement Foot la semaine dernière à propos de Slimani et de Stassin. "Le problème d’Anderlecht n’a jamais été Slimani ni ses presque 35 printemps. Slimani est un buteur. La question est de savoir si à presque 35 ans, au sein du championnat belge, s’il a une équipe qui joue pour lui, est-ce qu’il peut encore continuer à scorer ? Je pense que oui. La semaine dernière, on ne pointait pas du doigt la venue de Slimani. On était juste en train de répondre à la question suivante : est-ce que Brian Riemer a eu raison de s’exprimer comme il l’a fait auprès de Lucas Stassin, qui est meilleur buteur de deuxième division ? Et donc la justification de 'Tu ne cours pas suffisamment et tes data sont pas assez élevées', on la trouvait un petit peu dure pour un gamin qui est un jeune du cru."

Et Joachim Mununga de compléter : "Attention au message que vous envoyez aussi. Quand un Stassin ne parvient pas à franchir ce dernier palier, quel message vous envoyez à la jeunesse ? Parce qu'il aurait difficile de faire plus que ce qu’il ne fait maintenant. Ça fait quelques années qu’il performe et qu’il est en pleine bourre. En tant que jeune, il faut peut-être lui donner le temps de s’aguerrir. Et pour ça, il a besoin d’être au contact des pros en permanence et recevoir sa chance aussi."

Notre consultant s’est également exprimé à propos de la prestation d’Islam Slimani : "Riemer, en le faisant entrer à ce moment-là de la rencontre, je trouve que c’est bien fait parce qu’il y a son but, parce que le centre d’Amuzu c’est une galette, mais il faut encore la mettre dedans. Et la manière dont il la met dedans. Il simplifie le geste de manière exceptionnelle. On sent toute la qualité du finisseur. Et puis pour le but de Dreyer, cette talonnade qu’il fait juste avant pour décaler Verschaeren, c’est là qu’on se dit qu’Anderlecht a quand même fait une bonne pioche avec Slimani. Peut-être qu’il va avoir besoin de temps pour revenir au top. Mais pour cette compétition, ça va être très bien je pense."