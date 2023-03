C’est la journée mondiale de l’eau ce mercredi à Bruxelles

Comme ce mercredi a été officiellement décrété comme étant la journée mondiale de l'eau, l’équipe de Bruxelles Matin a eu envie de partager de chouettes idées de sortie à Bruxelles en cette fin de semaine ! Il est vrai que depuis dimanche, on a la chance de découvrir et profiter du patrimoine bleu de notre capitale grâce aux journées bruxelloises de l’eau.

La 7ème édition des Journées bruxelloises de l’eau propose plus de 60 activités du 19 au 26 mars.

Bruxelles Environnement et Coordination Senne veulent ainsi sensibiliser les Bruxellois et les Bruxelloises à la place et à l’importance de l’or bleu en ville, et leur permettre de profiter de ses différentes facettes.

Visites et promenades guidées autour de l’eau, croisières, conférences, expositions, activités de sauvetage des batraciens, observations nature, activités pour les enfants… Il y a un tas d’activités organisées aux 4 coins de Bruxelles. Du Marais Wiels en passant par les jardins de Neder ou encore la gestion de l’eau de pluie à Jette, l’eau est à l’honneur partout en ville.

Schtroumpf alors, ils sont là !

Grande nouveauté cette année, des invités de marque seront là pour sensibiliser petits et grands. L’association des eaux de Bruxelles ‘Aquabru’ et les Schtroumpfs, personnages emblématiques de la BD belge, porteront la campagne menée par les 19 communes bruxelloises "Ici commence la mer".

Les Schtroumpfs rappelleront, partout dans la Région, à côté des avaloirs, le lien entre les égouts et la mer, et l’importance de ne rien jeter à terre !

Il faut dire qu’ils sont les ambassadeurs des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et que l’un des objectifs qui leur tient à cœur est : Think Blue – La protection des océans, des plages et de la vie aquatique.

Alors ? On participe ?

Il est bon de rappeler que toutes les activités sont gratuites ! Alors, que faire cet après-midi à Bruxelles autour de l’or bleu ? On a posé la question à Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement.

INFOS PRATIQUES :

Journées bruxelloises de l’eau

du 19 au 26 mars

https://environnement.brussels/citoyen/agenda/campaign/journees-bruxelloises-de-leau-2023