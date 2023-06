C’est la fin des Skyblogs : voici comment les sauvegarder pour garder vos souvenirs

L’équipe de Skyrock s’est exprimée sur son skyblog officiel pour annoncer la fin de l’ère Skyblog. Créée en 2002, la plateforme prendra fin ce 21 août.

"Aujourd’hui, les skyblogs rentrent dans l’Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public", explique Pierre Bellanger, le président de Skyrock, sur le site.

Depuis l’annonce, tout Internet est en deuil. Pour de nombreux internautes, les skyblogs faisaient souvent office de journaux intimes en ligne. Beaucoup écrivaient tout ce qui leur passait par la tête, évoquaient leurs passions ou mettaient des images d’eux et de leurs amis. Si maintenant, la plateforme est tombée dans l’oubli, elle a été très populaire pendant plus d’une dizaine d’années. Elle a même obtenu la 17e place au classement des sites les plus consultés dans le monde en 2007.