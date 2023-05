C’est la fin des influenceurs, dans le collimateur du fisc et remplacés par des influenceurs virtuels via l’IA

Le monde des influenceurs est sous pression. Fini le temps du Far-West, le temps où ces jeunes gens, jeunes filles, profitaient d’un flou juridique pour vendre à leurs milliers ou millions de followers tout et n’importe quoi.

Je m’en suis rendu compte pas plus tard qu’hier, lors d’une réunion hebdomadaire du magazine Tendances que j’ai le plaisir de diriger. Et c’est vrai que l’un de mes journalistes a évoqué le fait que le fisc belge avait dans le collimateur une dizaine d’influenceurs belges et qu’un redressement avait déjà eu lieu pour trois d’entre eux. Oui, ça fait mal. Alors bien entendu, le fisc a un devoir de réserve et je ne peux pas vous donner les noms de ces heureux redressés pour la simple raison que je ne les connais pas. Aux Etats-Unis, c’est vrai aussi, les influenceurs sont également dans le collimateur des autorités et notamment ces influenceurs qui ont donc profité de l’engouement des particuliers pour la bourse durant le COVID pour faire acheter des actions à leurs milliers de followers alors que ces influenceurs avaient déjà acheté préalablement, donc en amont ces actions. Le truc est vieux comme le monde, ces influenceurs autoproclamés experts en bourse, se coordonner entre eux, vanter les mérites d’une action, attendaient que le cours de Bourse monte et puis vendaient leurs actions, empochaient leurs gains et cessaient évidemment de recommander ces actions dont le cours retombait fatalement. L’arnaque, elle est vieille comme le monde, c’est une corde usée et donc facile à découvrir…