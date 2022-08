C’est la fin d’une époque en Outremeuse : le péket en "barquette" en plastique, c’est ter-mi-né

Les fêtards liégeois ont l’habitude de boire le péket en groupe : en Outremeuse, ça se consomme donc auprès de comptoirs de rues, tenus par divers mouvements associatifs ou cafetiers, en "shots" multicolores, selon les goûts, fraise, citron, violette, pour ne prendre que les plus classiques, servis dans des "barquettes" en plastique.

Après deux ans de privations, pour cause de restrictions sanitaires pendant la pandémie, c’est le retour de réjouissances pleines et entières. Avec un changement : la directive européenne sur les récipients à usage unique s’applique, pour la première fois au cours de ces festivités. Finis les gobelets à jeter après un à-fond. Il a donc fallu s’adapter, comme l’explique Adrien Mancuso, administrateur du Taureau s’en Fout, un groupement estudiantin, "Nous aurions préféré que la ville nous prévienne plus tôt, mais ce n’est pas très compliqué de trouver des solutions ; nous, nous servons le péket dans des barquettes en carton, avec des gobelets en plastique réutilisable, nous demandons une petite caution, et nous offrons un péket à qui nous en ramène douze…"

Evidemment, au fil des heures, compter jusqu’à douze risque de devenir – comment dire ? – aléatoire. La police n’a apparemment pas prévu de dispositif répressif particulier pour s’assurer du respect de ce règlement. Un rappel à la norme, et sans doute un relevé des contrevenants. Mais il n’est pas exclu que des fonctionnaires de la région wallonne dressent l’un ou l’autre constat et distribuent l’un ou l’autre amendes.