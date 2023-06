C’est la fête au Parc Naturel Viroin-Hermeton

Et dès ce vendredi 2 juin et durant tout le week-end, ce sera la fête au Parc Communal de Nismes, une des fêtes artisanales majeures de Viroinval. Elle alliera à la fois nature, détente et découverte avec une balade crépusculaire en forêt, des nombreuses animations sportives et gourmandes organisées sur les trois communes du territoire du parc (Couvin, Philipeville et Viroinval), des festivités dans le Parc St Joseph à Couvin, des spectacles, des concerts, un martché artisanal..

Corentin Levacq chargé de communication pour le parc était l’invité d’Isabelle Verjans ce jeudi