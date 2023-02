C'est la Chandeleur ! Quel sucre allez-vous mettre sur vos crêpes ?

Si vous voulez des sucres plus naturels, il faut miser sur les sucres de canne qui sont moins raffinés, voire pas du tout, qui sont très foncés, et qu’on appelle complets. Par exemple les sucres rapadura ou muscovado. Non raffiné, ce sucre de canne est encore complètement pourvu de sa mélasse : on a simplement pressé les cannes à sucre, obtenu le jus, évaporé l’eau et fait cristalliser le produit. Il est très foncé, légèrement humide comme du sable mouillé, et avec un parfum très prononcé de vanille, de réglisse, de rhum. Il est très riche en sels minéraux et il a beaucoup de caractère, il est donc susceptible de modifier le goût des pâtisseries.

Le sirop d’érable existe aussi en sucre. On l’a fait évaporer pour obtenir des petites paillettes, assez dures et croquantes, qui fondent difficilement. Il est donc plus adapté en garniture. On en trouve sur les marchés de Noël et dans des boutiques de produits anglo-saxons.

Le sucre de fleur de coco est produit à partir de la fleur de cocotier. On recueille la sève des tiges de fleurs, on la fait évaporer. Il ne goûte pas du tout la noix de coco, il rappelle la cassonade, en légèrement torréfié, grillé. Ce sucre vient de plus loin, mais reste l’une des productions les plus écologiques au monde, puisque la fleur reste sur l’arbre et peut servir à faire d’autres choses. C’est l’un des produits sucrants les plus durables.