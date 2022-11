C’est l’heure du premier bilan en Pro League : distribution des bons et moins bons points

La saison passée après 17 matches, l’Union Saint-Gilloise trônait fièrement en tête du championnat avec 37 points sur 51 possibles. Cette saison, l’Union compte 36 points et se classe derrière l’ogre genkois.

Avec un bilan de 11 victoires, 3 nuls et 3 défaites, le remplacement de Felice Mazzu a été plutôt bien digéré, tout autant que les transferts sortants de Nielsen et Undav notamment. Mieux même, l’Union réalise un aussi bon résultat que lors de son retour parmi l’élite, mais a en plus le mérite d’avoir remporté sa poule d’Europa League et donc de passer l’hiver européen.

Le club bruxellois s’installe dans le wagon de tête et voudra certainement se qualifier pour les PO1 une seconde année de suite. Et avec ce que l’on a vu, on aurait tort de ne pas y croire du côté des jaunes et bleus.