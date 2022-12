C’est l’heure du bain pour votre chien : tout savoir pour bien le lui donner !

"Non, tous les chiens n’apprécient pas le bain", note-t-elle. La vétérinaire recommande tout de même cette manipulation, quel que soit le type de chien, dès son plus jeune âge afin de l’habituer à être mouillé et à ne pas craindre la baignoire.

La douche, elle, ne sera pas forcément idéale pour pouvoir maintenir le chien pendant le shampoing et permettre de le rincer ensuite, conseille Bénédicte.

Pour s’y prendre au mieux,