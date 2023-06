Very good Trip : Paul McCartney

Du lundi 31 juillet au vendredi 10 août, de 12h à 13h

Les dimanches de l'été, dès le 9 juillet, de 12h à 13h

À l’occasion des 60 ans des deux premiers albums des Beatles (Please Please Me, sorti en mars ‘63, et With the Beatles, en novembre ’63), Michka Assayas revient sur la vie et l’œuvre de Paul McCartney. Un périple à travers la fantastique aventure des Beatles, des Wings, mais aussi la carrière solo de Sir James Paul McCartney, l’un des plus grands musiciens de son temps.