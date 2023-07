C’est l’été, les programmes jeunesse débarquent sur AUVIO Kids TV

Pendant toutes les vacances d’été 2023, AUVIO Kids TV propose une programmation variée de dessins animés et de séries " live action " pour permettre aux enfants, petits et grands, de retrouver leurs héros préférés. Ce nouvel espace dédié aux enfants est sécurisé et garanti sans publicité. Une nouvelle expérience à vivre tous les jours de 8h à 20h.

Pour les plus jeunes : Les Schtroumpfs, Pat’Patrouille, …

AUVIO Kids TV donne rendez-vous aux plus jeunes pendant toute la période estivale avec une sélection de dessins animés de leurs héros préférés. Parmi eux, on retrouvera : " LesSchtroumpfs ", " La Pat’Patrouille ", " Trolls : en avant la musique ", " Dragons Rescue Riders ", Gigantosaurus, …

Pour les plus grands : Arthur et les héros de BD indémodables

Pour les plus grands, AUVIO Kids TV promet un été de feu en compagnie de " Arthur et les Minimoys ", " Les légendaires " et bien d’autres. Et un rendez-vous spécial l’après-midi des week-ends avec leurs héros de BD préférés et indémodables, " Cédric ", " Les Sisters ", " Idéfix et les irréductibles ", …