C’est l’été, les cambriolages sont en hausse, les locations de coffres-forts aussi

Les dernières statistiques de la Police fédérale le démontrent : après l’accalmie due à la crise du Covid, les cambriolages dans les habitations sont repartis à la hausse (+ 16% en 2022 par rapport à 2021). On y dérobe le plus souvent de l’argent liquide, des bijoux, des montres, des téléphones portables et des cartes bancaires. Certains citoyens sont donc tentés de trouver un lieu sûr pour conserver leurs biens de valeur. On pense évidemment aux coffres-forts. Il est possible d’en installer un chez soi mais cela représente un coût et un aménagement qui peuvent rebuter.

La solution la plus pratique a longtemps été la location d’un coffre dans une banque mais elles sont de moins en moins nombreuses à en proposer à leurs clients. Une diminution qui s’explique par la raréfaction et le regroupement des agences bancaires, par le recours aux solutions numériques et au conseil à distance, sans oublier le renforcement des mesures anti-blanchiment d’argent.

Certaines banques maintiennent le service comme Belfius ou BNP-Paribas-Fortis où l’on peut toujours louer un coffre pour un prix annuel situé entre 90 euros (pour 20 dm3) et 110 euros (40 dm3). On admet néanmoins qu’un tiers seulement des coffres est utilisé et que la baisse atteint entre 10 et 15% par an. Chez ING, on a décidé de franchir le pas, on ne loue plus de nouveaux coffres et les 70.000 locations encore en cours en début 2023 seront clôturées d’ici la fin de l’année. Aux clients qui voudraient conserver un coffre, ING conseille de s’adresser à un partenaire privé.