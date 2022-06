C’est l’été, Jam passe en mode summer et vous propose 3 nouveaux rendez-vous !

"This ain’t nothin' but a summer jam, We’re gonna party as much as we can", chantait il y a bien des années The Undergod Project. Bon, on n’est pas sûr d’assumer à 100% la réf (quoi que) mais l’esprit est bien là : chez Jam on vous souhaite un été festif, remplis d’open-air, de festivals et autres manifestations musicales en tout genre. Dés ce lundi 27 juin et en attendant la rentrée, on vous propose trois nouveaux rendez-vous. Découvrez plus tôt.