C'est l'été : gare aux coups de soleil, les conseils pour bronzer sans brûler

Vous rêvez de faire jalouser vos collègues avec votre superbe teint hâlé ? Ça tombe bien ! Dans ce podcast, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur le bronzage... Comment préparer sa peau au soleil ? Existe-il un capital soleil ? Dois-je prendre des vitamines ? Comment garder son bronzage ? Grâce à Adrien Devyver et ses invités, les coups de soleil seront de l'histoire ancienne !

Cet été, Adrien Devyver et ses invités discuteront santé, grâce au podcast natif: L’été de La Grande Forme ! Entouré de témoins et de médecins spécialistes, l'animateur abordera plusieurs problématiques liées à la santé, qu'on rencontre tous en été. Alors préparez votre plus bel le tenue de plage, et rejoignez-nous sur Auvio pour en apprendre toujours plus sur la santé !