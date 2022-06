C’est l’été, évadez-vous et changez d’air avec Musiq3

Aux côtés de son Festival et des versions estivales de ses émissions phares, la grille d’été 2022 de Musiq3 propose une nouvelle émission d’Histoire et de Musique, un feuilleton inédit, la découverte de productions de nos voisins de la RTS, un podcast enfant produit avec Radio France, deux soirées événement… et la couverture des festivals d’été qui battent à nouveau leur plein, via des captations et un agenda quotidien.