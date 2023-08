L’élimination des Tornados quelques minutes plus tôt ne les a pas déstabilisées. En pleine progression depuis quelques mois, les Cheetahs se sont magistralement qualifiées pour la grande finale mondiale du relais 4x200, malgré les absences de Camille Laus et de Cynthia Bolingo. Un authentique exploit, d’autant plus que les Belges ont signé le 4e temps de toutes les équipes engagées. De quoi leur ouvrir des portes… en vue d’un podium dimanche ?

"C’était une série de très haut niveau. Le chrono est rapide, on fait une belle 2e place, comme les Etats-Unis sont disqualifiés (NDLR : pour un passage de témoin non réglementaire), c’est parfait. C’était notre premier objectif. En finale, tout est possible. Si Cynthia court demain, on aura une équipe encore plus forte (ndlr : elle est incertaine, Laus devrait, elle, revenir dans l’équipe). Cela nous fait rêver. On va tout donner demain. On a pas mal d’expérience, on a toutes déjà beaucoup couru, on sait toutes ce qu’on doit faire et on a fait le taff" explique Hanne Claes, au micro de David Bertrand.

De son côté, Naomi Van den Broeck avait, évidemment aussi, le sourire. Sereine, détendue et fière, elle jubilait : "On est très heureuses, c’est ce qu’on visait. On est même un peu surprises parce qu’on n’avait pas l’équipe A. On a su produire un bon résultat. Si on peut être plus ambitieuses après cette course ? Oui, être 4e c’est un avantage pour le couloir, ça va bien nous placer dès le début. On envisage un bon résultat demain, la bonne course va nous booster. On ne connaissait pas le résultat des garçons. J’ai essayé de rester dans ma bulle. C’est évidemment triste, on espérait qualifier les deux équipes en finale. Ma course ? Ce n’était pas une course idéale. Dès le début, j’ai senti un truc dans mon ischio. J’étais un peu stressée, j’espère que ce n’est pas trop grave. On verra avec les kinés. Heureusement, j’ai pu donner le bâton sans concéder trop de retard. C’est l’année des Cheetahs, oui !"

On l’espère, aussi. Et on croise les doigts pour dimanche.