У Фландрії святковий день! | C'est jour de fête en Flandre

C’est jour de fête en Flandre !

Une grande partie des Flamands est en congé ce lundi. Au Nord du pays, on commémore une célèbre bataille : la Bataille des Eperons d’Or, un véritable symbole pour les Flamands.

Le 11 juillet 1302, dans les plaines de Courtrai, des paysans et des artisans venus de la région flamande ont vaincu une armée de chevaliers français. Les centaines d’éperons d’or retrouvés sur le champ de bataille ont valu à cette bataille le nom de "Bataille des éperons d’or" (Guldensporenslag).

Chaque année, à cette date, les politiques flamands prononcent des discours. Des activités, visites, concerts sont organisées en Flandre et à Bruxelles. Les habitants mettent des drapeaux flamands aux fenêtres et beaucoup sont en congé !

Que faire à Bruxelles ?

Ne l’oublions pas : Bruxelles n’est pas uniquement la capitale de la Belgique. C’est aussi la capitale de la " communauté flamande ". Rien d’étonnant, donc, à ce que l’on y célèbre le 11 juillet !

Parmi les activités qui valent le détour, on vous conseille des promenades et visites de Bruxelles à bicyclette. Départ de la Grand Place à 13 h. Si vous souhaitez visiter le parlement flamand, c’est possible ce lundi. Le bâtiment vous dévoilera tous ses secrets, au travers d’une expo interactive et d’une chasse au trésor.

Des animations sont organisées dans le quartier du Palais Royal, Place De Brouckère (avec une piste disco pour rollers !) La Grand Place sera " le " lieu à ne pas manquer pour assister aux concerts de différentes stars flamandes. Cela se passe dès 17h45, avec des prestations des plus variées. Vlaamse feestdag - Brussel Danst | Stad Brussel

Que faire en Flandre ?

Là, vous avez l’embarras du choix ! Quelle que soit la ville dans laquelle vous habitez, le programme festif doit être chargé. Près de 1000 associations de quartiers, groupements, organisateurs ont prévu des activités dans pas moins de 200 communes différentes. Un des événements les plus attendus aura lieu à Anvers. Sur la grand place se tiendra un show musical en live . c’est à partir de 19h et retransmis à la télévision sur la VRT.

Feestelijkheden 2022 - Vlaanderen Feest