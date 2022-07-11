У Фландрії святковий день! | C'est jour de fête en Flandre

Значна частина фламандців цього понеділка у відпустці. На півночі країни вшановують знамениту битву: Битва при Золотих Шпорах, справжній символ для фламандців.

Історична перемога

11 липня 1302 року на рівнинах Кортрейка селяни та ремісники з фламандського регіону розбили армію французьких лицарів. Сотні золотих шпор, знайдених на полі битви, дали цій битві назву "Битва Золотих шпор" (Guldensporenslag).

Щороку в цю дату фламандські політики виступають з промовами. Заходи, візити, концерти організовуються у Фландрії та Брюсселі. Мешканці вішають фламандські прапори на вікна, і багато хто з них у відпустці!

Що робити в Брюсселі?

Не забуваймо: Брюссель – це не лише столиця Бельгії. Це також столиця "фламандської спільноти". Тож не дивно, що ми там святкуємо 11 липня!

Серед заходів, які варті об’їзду, ми рекомендуємо прогулянки та екскурсії Брюсселем на велосипеді. Виїзд з Гран-Плас о 13:00. Якщо ви хочете відвідати фламандський парламент, це можливо цього понеділка. Будівля відкриє вам усі свої таємниці через інтерактивну виставку та пошуки скарбів. Розваги організовані біля Королівського палацу, на площі Де-Брукер (з дискотекою для роликових ковзанів!) Гранд-Плас стане тим місцем, яке не можна пропустити для відвідування концертів різноманітних фламандських зірок. Це відбувається з 17:45, з найрізноманітнішими виступами. Vlaamse feestdag - Brussel Danst | Stad Brussel

Що робити у Фландрії?

Ось тут, ви розпещені з вибором! У якому б місті ви не проживали, святкова програма повинна бути насиченою. Близько 1000 місцевих асоціацій, груп, організаторів запланували заходи не менше ніж у 200 різних муніципалітетах. Одна з найочікуваніших подій відбудеться в Антверпені. На головній площі відбудеться живе музичне шоу, його з 19:00 будуть транслювати по телебаченню на VRT.

Feestelijkheden 2022 - Vlaanderen Feest (свято Фландрії)