"C’est intenable, on envisage de fermer certains services", l’aide aux sans-abri est en difficulté

Le public qui dort dans la rue a aussi changé. Il est plus diversifié et on est loin aujourd’hui de l’image de l’homme seul de cinquante ans, sans logement. "Aujourd’hui, ce sont des familles, parfois entières, avec des enfants, ce sont de plus en plus de femmes, de jeunes en errance et en rupture familiale, précise Ariane Dierickx, des jeunes qui se retrouvent, en sortie d’institution, sans solution de logement ou d’accompagnement social. Ce sont des publics diversifiés, et c’est très inquiétant parce que ce sont des publics qui demandent des accompagnements spécifiques." Et le secteur de l’aide ne parvient plus aujourd’hui à faire face à ces demandes.