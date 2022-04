C’est historique : trois civils ont quitté la Terre pour rejoindre la Station spatiale internationale

Un nouveau chapitre dans le grand livre de la conquête de l’espace, avec ce rendez-vous historique pour les passionnés du ciel : pour la toute première fois, des civils sont envoyés dans l’espace pour rejoindre la Station spatiale internationale. Trois richissimes hommes d’affaire formés pendant plusieurs mois, et accompagnés d’un astronaute professionnel, ont quitté la base du Kennedy Space Center à bord du vaisseau Crew Dragon, lancé par Falcon9 ce vendredi à 17h17, heure belge. C’est la mission Ax-1.

L’objectif de la mission ? Notamment renflouer un peu les caisses de la Nasa : on estime que chacun des trois passagers civils a déboursé environ 55 millions de dollars pour la balade de dix jours, dont huit jours à bord de l’ISS. Concrètement, la Nasa a engagé les entreprises privées Axiom Space et SpaceX pour organiser ces missions privées pour grosses fortunes et ainsi mieux rentabiliser les grosses dépenses liées à l’entretien de l’ISS.

"Les vols habités dans l’espace n’ont pas vraiment révolutionné les connaissances scientifiques par rapport aux investissements faits par les agences spatiales, explique Francesco Lo Bue, physicien, Docteur en Sciences, Directeur de la culture et de l’information scientifique à l’UMONS et du MUMONS. La gestion de l’orbite basse est maintenant confiée à des entreprises privées, dont SpaceX d’Elon Musk. C’est le cas depuis plusieurs années. D’abord il y a eu la validation des capsules utilisées comme des cargos, sans humain, avec des vivres etc. qui rejoignaient la Station spatiale internationale de façon automatique. Dernièrement, ces mêmes capsules ont été validées pour transporter des humains" comme c’est le cas pour la capsule Crew Dragon qui a rejoint l’espace ce vendredi après-midi.

Mais attention, le patron d’Axiom Space a insisté : il n’est pas question que les trois hommes d’affaire fassent du tourisme. "Ils vont conduire des recherches importantes", expliquait Michael Suffredini en conférence de presse il y a quelques jours. A bord de la Station spatiale internationale, il est manifestement question qu’ils mènent 26 expériences scientifiques sur le vieillissement, la santé cardiaque ou encore les cellules souches.

Pas peu fière du concept, la Nasa approuve déjà formellement le principe d’une deuxième mission similaire : Ax-2 partira dans quelques mois avec cette fois l’astronaute et chercheuse américaine, Peggy Whitson aux commandes d’un nouvel équipage de gros portefeuilles civils. Au total, Axiom Space et SpaceX se sont mis d’accord pour 4 voyages du genre en 2022 et 2023.