C'est historique : Toumani Camara devient le 2e joueur belge drafté en NBA

Il nourrissait de très grandes ambitions pour cette draft NBA 2023 et il a bien fait d'y croire. Au bout de la nuit et du second tour, alors qu'avant cela, tous les regards avaient évidemment été braqués sur Victor Wenbanyama, sélectionné en 1e position, Toumani Camara est devenu le 2e Belge de l'histoire à être drafté en NBA (DJ Mbenga y avait joué mais sans être drafté).

À 23 ans, il succède à Axel Hervelle, qui avait été sélectionné par Denver à la 52e place en 2005 mais sans jamais traverser l'Atlantique par la suite.

Camara, lui, a déjà traversé l'Atlantique depuis belle lurette. Cela faisait même quatre ans que le Liégeois écumait le circuit universitaire américain, d'abord à l'université de Georgia (2 ans) puis plus récemment à Dayton (2 ans également).

Après quatre ans de NCAA, il a donc tenté le grand saut. Et bien lui en a pris puisque les Phoenix Suns ont décidé de miser sur lui avec leur 52e pick. Ce chiffre 52, tout un symbole, donc, pour les Belges.

Notons, malgré tout, une chose. Les joueurs draftés au second tour (donc après la 30e place) n'obtiennent pas de contrat garanti à leur arrivée. C'est à leurs formations respectives de décider si elles veulent, oui ou non, leur offrir un contrat.

Le polyvalent Camara (2m03, 100 kilos), considéré comme beaucoup comme un joueur qui peut jouer "à toutes les positions", peut donc retourner à l'entraînement avec détermination. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Le voilà drafté. À lui de prouver, désormais, qu'il a vraiment sa place en NBA.