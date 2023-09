C’est encore, l’été pas de raison de déprimer (dans l’assiette) !

A mon modeste avis, les versions haut de gamme des mêmes grandes surfaces, en mode "tomates saveurs d’antan anciennes de l’ancien temps qui était mieux avant", ne sont souvent pas très mûres, parce que si c’était des vraies tomates dites anciennes, elles seraient plus fragiles et si elles étaient mûres, elles seraient également plus fragiles. C’est là que, fouiner un peu sur les marchés, ou aller chez les petits producteurs peut s’avérer une ressource de goût fantastique, et, ensuite, juste un trait d’huile d’olive, quelques grains de fleur de sel, et deux gouttes de vinaigre de vin peuvent vous emmener loin dans l’extase.

Cette année les cèpes et bolets sont déjà sortis, et on risque d’avoir plusieurs vagues, ne ramassez que si vous êtes expert, et seulement quand c’est autorisé, sinon, achetez-les. On découpe, on poêle à l’huile d’olive, et on ajoute une persillade, ail persil, beurre frais, et oui, on peut faire un toast aux champignons.

Prunes and co, c’est maintenant. Ces magnifiques drupes, oui les fruits en deux pseudo-morceaux, ce sont des drupes, sont parfaites, sans rien si elles sont mûres, mais aussi poêlées, au romarin, par exemple, au thym citronné et avec bien entendu, de l’huile d’olive, ou bien entendu en compote ou en confiture. Ma préférée, la mirabelle, le plus doux et séducteur des fruits pour mon petit goût.

J’allais oublier la figue qui elle aussi a besoin d’être mûre et si par hasard elle ne l’est pas assez, hop, au four avec ou sans miel et, je sais, c’est vu et revu, mais avec du fromage de chèvre ou de brebis, voire, de la feta, tout cela nous changera de la burrata !