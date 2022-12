Des carottes, du céleri, des herbes aromatiques pour la cuisson ainsi que des foies de volaille, du quatre-épices et de la noix de muscade pour la farce… En Allemagne, l’oie rôtie compose le menu de Noël.

Dans un contexte inflationniste accentué par la plus grande épidémie de grippe aviaire jamais vue en Europe, il s’agira cette année de la recette traditionnelle la plus onéreuse, même si la dinde des Français et des Anglais coûtera aussi plus cher.