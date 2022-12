"C’est du vol", "on en a marre de se faire enfiler toutes les semaines" : le penalty accordé à l’Union fait jaser à Ostende

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 3-0 face à Ostende ce lundi. Un score qui paraît sans appel mais une phase a tout de même fait parler. Et pour cause, il s’agit du penalty accordé aux Unionistes qui leur a permis d’ouvrir la marque.

Un penalty accordé par l’arbitre et qui a été validé par le VAR. Pourtant, la faute de Brecht Capon sur Lazare Amani paraît peu évidente, l’Unioniste étant rapidement au sol pour un contact qui paraît très léger.

Et les Ostendais n’ont pas apprécié la décision de l’arbitre du jour. Maxime D’Arpino, le capitaine du KVO, toujours blessé, a laissé entendre son mécontentement sur Twitter : "C’est du vol !!! Comment les arbitres avec la Var peuvent-ils siffler péno !!!!".

Le président Gauthier Ganaye a également protesté contre la décision de M. Denil : "Notre avis ? C’est qu’on en a marre de se faire enfiler toutes les semaines. De Bleeckere nous expliquera lundi qu’il n’y avait pas penalty et ça nous fera une belle jambe et 0 point. La même faute dans l’autre sens et on prend un jaune pour simulation !".

Une phase qui risque d’encore faire parler et qui aura sans doute du mal à être digérée côté ostendais.