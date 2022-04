"C'est du théâtre! " : la présidentielle 2022... tout un fromage ( 5ème ration, en Touraine)

Jacqueline et Robert font du bénévolat. La retraitée donne de son temps à l’association " Bouchons d’amour ", qui vise à aider les personnes handicapées. La récolte de petits bouchons en plastique permet aussi la confection de mobilier urbain. Une initiative mêlant écologie et social. Robert, lui, fait partie d’une association d’aide contre la fracture numérique. Selon eux, l’Hexagone fait face à "une petite crise du bénévolat". C’est peut-être dû au covid, qui a fait que les personnes se sont un peu coupées des autres.

Nos deux esthètes en jardins craignent, comme de nombreuses personnes rencontrées, une société qui verse dans l’individualisme, un estompement des valeurs. Une démotivation des jeunes, aussi.

Pour ce qui est de la politique-politicienne, le couple déplore " une façon de gouverner encore et toujours menée par la finance. Le capitalisme financier, on devrait quand même en sortir ". " Ils devraient plus écouter les petites gens. Les gilets jaunes ont quand même montré qu’un malaise était bien présent. Et je pense qu’il a empiré " dit Jacqueline. La gauche est émiétée, les verts trop radicaux (" ils font un peu " ayattolahs " et devraient proposer plus sur la recherche fondamentale ") et l’extrême-droite tout sauf la solution.

Bref, la peur d’une abstention doublée par un vote blanc massif est bien présente. La politique semble s’éloigner un peu d’eux. Et ils font le parallèle avec le redécoupage des régions, décidé sous François Hollande. " Nous, on habite près de Poitiers, à la pointe nord de la Nouvelle-Aquitaine. La région va de chez nous à la frontière espagnole. C’est grand. Et pour la diriger, les autorités semblent ne voir que Bordeaux. Tout se concentre, et le dynamisme, dans notre Poitou par exemple, semble partir " perçoit Jacqueline. Le couple reste cependant optimiste et s’en va, à travers les allées, savourer encore un peu ce début de printemps tourangeau.