C’est du rock et en spécial guest ?

Quand on est un artiste reconnu, il n’est pas rare d’inviter d’autres voix, d’autres instruments sur ses morceaux. C’est le principe de guest, d’invité. On peut trouver plusieurs raisons à cela : donner sa chance à un artiste émergeant qui pourra profiter d’une belle visibilité, au contraire associer son nom à celui d’un autre artiste reconnu pour doubler ses forces vives. On peut aussi tout simplement inviter un artiste dont on adore le travail, ou se dire que l’autre jouera ou chantera mieux ce qui a été pensé en amont, ou juste parce que c’était un rêve de travailler avec telle ou telle personne…, des raisons il y en a plein. Et en général, le résultat vaut le détour, le jeu en valait la chandelle !