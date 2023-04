"C’est du pain béni" : Laurent Voulzy en concert dans les églises et abbayes belges

Pour la dernière fois chez nous, Laurent Voulzy repart pour une série de concerts dans les églises et abbayes en septembre et octobre. Il était l’invité du 8/9 pour nous parler de cette expérience.

Une expérience qu’il avait déjà tentée lors de sa tournée Lys & Love il y a dix ans, et qu’il a souvent réitérée depuis. À la fin de cette tournée Églises & Cathédrales, Laurent Voulzy aura effectué plus de 200 dates dans des lieux religieux.

"Je vis quelque chose de très particulier. Quand je m’étais arrêté j’avais envie d’y retourner. J’avais un manque, je ne peux pas vous dire pourquoi […]. Il y a quelque chose de particulier qui se passe au cours de cette tournée dans ces lieux, que je n’ai pas connu ailleurs", explique-t-il.

C’est une véritable communion qui s’établit entre lui et le public lors de ces concerts, où tout le monde finit par se lever et chanter avec lui. "Il y a un recueillement au départ […], et petit à petit ça se libère, puis après je raconte des choses et petit à petit les gens chantent", raconte Laurent Voulzy. "Y chanter, pour moi, c’est du pain béni", s’amuse-t-il.

Les dates belges de la tournée Églises & Cathédrales de Laurent Voulzy :