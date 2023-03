"C'est du Belge" vous emmène sur les traces de Noa, une graine de star de la série Ennemi public

Vous l’aurez certainement remarqué, le véganisme a le vent en poupe en Europe. Et la Belgique n’est pas en reste. De nombreux chefs belges se sont emparés de cette tendance alimentaire pour en faire un must gastronomique. Pour qui ? Pourquoi ? Afin en savoir plus, notre journaliste Myriam Marchand s’est rendue chez Amaranth à Merelbeke près de Gand, le premier restaurant gastronomique belge ENTIEREMENT végétalien et déjà élu le plus prometteur...