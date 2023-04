C'est du belge vous emmène à la découverte du film "Alors, on chante!"

C’est une expérience unique en Europe : le film belge "Alors on chante" avec Plastic Bertrand, Lio ou encore Alec Mansion se transforme en concert réel lors de chaque séance au cinéma.

Ce film interprété par des chanteurs et l’humoriste Renaud Rutten mélange donc les genres. Et c’est une vraie création noir, jaune, rouge. Pour en savoir plus sur l’émotion générée par ce mix film/concert, Frédéric Deborsu était présent lors de la première d’"Alors on chante" à Bruxelles.