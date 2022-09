C’est le concert de l’année. Marka et ses enfants Angèle et Roméo Elvis réunis. Avec leur maman Laurence Bibot, c’est du jamais vu. Ils étaient pourtant tous réunis à l’ancienne Belgique à Bruxelles pour célébrer les 60 ans de Marka. Un concert historique et une seule caméra dans les coulisses, celle de "C’est du Belge" avec Frédéric Deborsu. Les 60 ans de Marka avec toute sa famille, c’est parti !