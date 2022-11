C'est du Belge : Concours Pairi Daiza

Passez des fêtes de fin d'année féériques aux côtés des 7.000 animaux de Pairi Daiza. Dès le 3 décembre, le parc animalier se transformera en le plus grand jardin lumineux du royaume. Au programme : une centaine de spots photos, des animaux lumineux gigantesques et des décorations plus captivantes les unes que les autres. A partir du 17 décembre, 5 mappings vidéo et des performances artistiques qui animeront les lieux emblématiques du jardin. On peut même s'attendre à la présence de Saint-Nicolas et puis à celle du Père Noël. Magie et enchantement assurés.