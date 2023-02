C'est du Belge : Concours Galeries Royales Saint-Hubert

Jusqu’au 30 juin 2023, les Galeries Royales Saint-Hubert célèbrent le 175ème anniversaire de leur inauguration par Léopold Ier. En effet, à cette occasion, la Société des Galeries Royales Saint-Hubert propose à tous les publics concernés de visiter sa superbe exposition sur l’histoire de ces galeries bruxelloises. Mais il n’y a pas que cet événement majeur. Saluons la sortie chez Edition Ventures, du nouveau livre de Paul Grosjean : Galeries Royales Saint-Hubert, Stars des Galeries, Galeries des Stars.

Journaliste de formation, Paul Grosjean fut pendant près de 15 ans Rédacteur en Chef de la revue Lobby. Aujourd’hui, en tant que chroniqueur historique, il est l’auteur de récits historiques. Il a ainsi coécrit, avec Céline Pécheux et Isabelle Vander Heyde, les deux premiers tomes de la collection " Zoute, an Art of Living ", paru chez Edition Ventures, où il s’est attelé à décrire l’histoire artistique et culturelle de Knokke-Heist. Mais sa passion reste le patrimoine bruxellois…

D’où l’idée de faire le récit de ces Galeries Royales Saint-Hubert, parmi les plus belles galeries monde. L’idée est de raconter ce fleuron de la métropole bruxelloise à travers les célébrités qui ont fréquenté ces lieux magiques que sont le Théâtre Royal des Galeries, le Théâtre du Vaudeville, la Librairie Tropismes, le Cinéma des Galeries, la Taverne du Passage,… Dans son livre " Galeries Royales (Saint-Hubert), Stars des Galeries, Galeries des Stars ", Paul Grosjean déroule le fabuleux roman de ces Galeries Royales dont les personnages principaux évoquent la grande et la petite histoire : Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Sacha Guitry, René Magritte, Jacques Brel, Jean-Paul Belmondo, Angela Merkel, Brigitte Macron, Philippe de Belgique,…

Pour la première fois, un livre sur les Galeries Saint-Hubert s’attache, tant par les textes que par les images, à dévoiler les aspects immatériels de ce patrimoine exceptionnel. Signalons à ce propos le travail remarquable du photographe Arnaud Everaerts qui, depuis des années, photographie tous les jours les Galeries Saint-Hubert. Voilà une superbe idée de cadeau, quelle que soit la période de l’année…