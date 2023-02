C'est du Belge : Concours Family Day - Musée Belvue

Votre enfant a‑t-il toujours voulu être un super-héros ou une super-héroïne ? Réalisez son rêve et venez au BELvue le dimanche 26/02 pour le Family Day !

Cette année, le Musée a choisi le thème des " SUPER-HÉROS& SUPER-HÉROÏNES ". Parce que nous avons pu constater ces dernières années qu’il y a beaucoup de héros et d’héroïnes dans notre monde… Grand·es et petit·es …! Et parce que nous ne sommes que trop heureux·ses de les mettre à l’honneur.

Partez en exploration grâce à un parcours de super-héros, fabriquez votre propre cape de super-héroïne ou participez avec votre bébé à un spectacle de danse,… Nous transformons notre musée en un lieu de détente pour super-héros ! Ce jour-là, tout le monde est le ou la bienvenue pour devenir un·e vrai·e super-héros et héroïne, mais peut-être l’êtes-vous déjà secrètement ?

Vous trouvez aussi sur le site le programme complet de la journée.