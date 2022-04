C'est du Belge: à la rencontre d'un styliste Hutois à Los Angeles

Une histoire incroyable pour suivre, celle d’un entrepreneur wallon de 40 ans qui est en train de conquérir le monde.. Fabien Pinckaers est un génie de l’informatique. Cet habitant de la région namuroise a créé sa société Odoo il y a 10 ans. Aujourd’hui, il emploit 700 personnes. Et ce n’est pas fini. L’entreprise a été élue la plus performante de Wallonie par Trends Tendances. Odoo pourrait d’ailleurs employer… 40 000 personnes dans 10 ans. Et pourtant, le siège social est toujours situé dans une ferme de Hesbaye. Entre Perwez et Eghezée. Un reportage de Frédéric Deborsu.