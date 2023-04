"C’est drôle la vie", le nouvel album de Christophe Maé : "J'ai envie d'offrir une parenthèse heureuse aux gens"

Christophe Maé était l’invité du 8/9 pour son nouvel album C’est drôle la vie, son premier depuis quatre ans, entre humour et mélancolie.

Pendant ces quatre ans, il n’a pas arrêté de s’éclater sur scène : "sur la scène je suis à la maison. J’ai cette chance depuis maintenant 16 ans de ne faire que de la musique, de jouer, d’aller à la rencontre des gens et de créer du lien".

Il sera d’ailleurs sur la scène de Forest National le 17 novembre avec des chansons de ce nouvel album, notamment ce Pays des merveilles, inspiré par un voyage au Cap Vert. "J’écoute un mix de Cesaria Évora un matin, et là dans ce mix j’entends une voix, celle de cette demoiselle qui s’appelle Ceuzany Pires. Elle ne va pas me lâcher, et à un moment donné je vais aller à sa rencontre", raconte-t-il.

J’ai envie d’offrir une parenthèse heureuse aux gens, une parenthèse de calme.

C’est drôle la vie est un album plein de rencontres artistiques, notamment avec la franco-béninoise Angélique Kidjo, et aussi dans un autre titre avec Amadou et Mariam, dont il chantait les titres lors de ses années de piano-bar à ses débuts.

"Vingt ans après je les invite, je les sollicite. On se croise sur des festivals depuis des années. Là je les appelle, je leur dis : j’ai composé une chanson", raconte Christophe Maé. "Qui incarne le mieux l’amour ? C’est Amadou et Mariam […], ça fait 40 ans qu’ils sont unis, 40 ans qu’ils font de la musique, ils rayonnent à l’international".

Une autre ambiance dans son couple à lui, comme le laisse croire sa chanson Ma femme me saoule. Mais en apparence seulement : "c’est juste une déclaration d’amour", explique-t-il. "C’est les gens qu’on aime le plus qui nous énervent le plus. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, on a tout fait ensemble […]. Je crois que je la saoule bien plus que ce qu’elle me saoule".