C’est déjà l’heure de la reprise pour Vincent Kompany et Burnley

Ça ne rigole pas à Burnley. Alors que la saison n’est pas encore finie pour certains, les Clarets ont déjà entamé leur préparation pour la Premier League version 2023/2024.



Vincent Kompany a convoqué ses joueurs ce lundi 29 jours exactement après leur dernier match de championnat contre Cardiff.



Anecdotique ? Pas seulement. Cela indique plus que probablement le sérieux avec lequel Vince the prince compte aborder la saison de Premier League. Ses Clarets ont survolé la Championship avec un jeu léché. Mais l’ancien Diable rouge est sans doute conscient plus que quiconque que ses joueurs ont un écart à combler pour bien figurer en Premier League.