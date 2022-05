"C'est de l'esclavage moderne" : #Investigation enquête sur le recrutement d'infirmières à l'étranger

"Ce que vous avez mis en évidence est choquant"

Mais les hôpitaux qui collaborent avec INN sont-ils au courant de ces pratiques? Les cautionnent-ils?

Le CHC de Liège assure que non. "Je n'ai pas les mots. Ca me choque. Ca va totalement à l'encontre de nos valeurs" réagit Sakina Yildirim, directrice des Ressources Humaines. Elle l'avoue, ce qui l'a attirée dans cette agence, c'était la promesse que les infirmiers restent deux ans. "C'était attractif car souvent, les infirmiers étrangers repartent après quelques mois". Mais visiblement, le CHC ne s'est pas renseigné pour savoir quelles méthodes permettaient un tel service.

Après l'interview, l'hôpital nous écrira pour nous informer qu'il stoppe la collaboration avec INN.

On n'était pas au courant

Du côté du Chirec, même surprise. "Ce que vous avez mis en évidence est choquant et nous allons réagir" affirme Isabelle Cambier, la Directrice du Département Infirmier. "Il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui ne sont pas acceptables" appuie le directeur général Philippe El Haddad. Il nous avertira par téléphone quelques jours plus tard qu'il arrête, lui aussi, la collaboration avec cette agence.

Le problème, c'est que contrats abusifs ou non, l'agence INN n'est même pas agréée par la Région Bruxelloise. Elle opère donc dans la capitale de manière illégale. Cela veut dire que non seulement, elle risque des sanctions, mais les hôpitaux qui y font appel aussi. Ils risquent 100 à 5000 euros d'amende par infirmier recruté, et un emprisonnement de huit jours à un an.