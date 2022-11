C’est confirmé : plusieurs groupes sont candidats pour les extensions du tram

Depuis la mi-août, l’administration wallonne a lancé la procédure pour savoir à qui confier les extensions du tram vers Herstal et Jemeppe ; les candidats ont dû se manifester avant la mi-octobre. Ils sont "plusieurs". Combien ? Ça reste confidentiel…

En fait, les dossiers sont en cours d’examen, pour voir si les offres de services ont été rentrées dans les délais, dans les formes requises, et si les groupes remplissent les conditions, conditions de capacité et de chantiers déjà menés à bien. C’est au début décembre que les sélectionnés devraient apprendre qu’ils ont été retenus ou non. Dans le même temps, ils vont alors recevoir le cahier des charges détaillé, qui est toujours en cours d’élaboration, pour remise d’une soumission définitive, à déposer pour une date qui n’est pas encore arrêtée.

En un mot comme en cent, le dossier poursuit son petit bonhomme de chemin, mais il reste donc envisageable que les kilomètres de rail de la ligne finissent par être posés par trois entreprises différentes. Pour rappel, comme il s’agit d’un marché public classique, les constructeurs doivent s’engager à un calendrier de bonne fin, sous réserve, cette fois, de pénalités de retard.